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لين برازي بين السويد ودمشق بسبب «The film»

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لين برازي بين السويد ودمشق بسبب «The film» لين برازي بين السويد ودمشق بسبب «The film»

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انتهت الفنانة السورية لين برازي، مؤخراً من تصوير مشاهدها في الفيلم العالمي «The film» في السويد، من إنتاج «نتيفلكس» وإخراج عروة الأحمد.

ويعد هذا العام استثنائياً لـ«برازي»، حيث تأتي مشاركتها في «The film»، بعد أسابيع من تصوير مشاهدها في الفيلم السوري« Fake أب» إخراج أحمد ابراهيم أحمد.

وقالت لين برازي في تصريحات لها: «إذا كنت تريد المحاولة، حاول بكل جوارحك (بوكوفسكي).. هذا كان عنوان المرحلة التمهيدية لتجربة الأداء (كاستينج)، التي تقدم إليها ١٧١ طالباً.

وتابعت: «أوجه الشكر للمخرج الرائع وأشكره على دعمه لنا وإيمانه بقدراتنا، حيث تم قبولنا بعد تخطي عدة شروط صعبة، بالتعب والجهد والمثابرة، ونتيجة النجاح بتجربة الأداء كان لي دور في فيلم عالمي، تم تصويره بين 5 دول أوربية، ويحمل طابع البطولة الجماعية«

وأوضحت «برازي» أن «تجربة الأداء كانت غنية وكفيلة لامتلاك المهارات وتثبيت الثقة بموهبتي حتى أتابع واستمر في مجال التمثيل«

وانتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها ً في الفيلم السوري« Fake أب»، مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد، إلى جانب أبرز نجوم الدراما في سوريا، وعلى رأسهم النجم أيمن زيدان.

وعن دورها، قالت: «دوري يشبهني كثيراً، أنا عفوية للغاية، مثل سهى التي أجسد شخصيتها، إلى درجة تمنيت فيها أن أكون سهى في الحقيقة، وأن أعيش حياتها، باختصار، كان دوراً ممتعاً جداً، وأنا سعيدة لأدائه».

وأبدت سعادتها خلال تصريحات سابقة بتواجدها في العمل، خاصة وأن الدور يشبهها كثيراً، من ناحية العفوية التي تتمتع بها شخصية «سهى» التي تجسدها.

المصرى اليوم

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