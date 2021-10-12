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ملامح الشيخوخة تظهر على سوسن بدر في أحدث صورها

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ملامح الشيخوخة تظهر على سوسن بدر في أحدث صورها ملامح الشيخوخة تظهر على سوسن بدر في أحدث صورها

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نشرت الفنانة سوسن بدر صورة غريبة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو انستجرام، أثارت جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعيها، وبدت عليها معالم الشيخوخة على وجهها، وعلقت عليها قائلة: «مين شاف الحلقة الاولي من مسلسل السيدة زينب؟ حبيت المكياج جدًا»، ورد عليها أحد متابعيها وقال: «انتي فنانة بتدي الدور حقه انتي قبلتي تعملي مكياج اكبر من سنك علشان الدور».

و علقت أخرى: «عايزة أقلك إنه عمي الله يرحمه كان لما يشوفك في التلفزيون يقعد يقلنا أنك أجمل ست في الدنيا، كنت صغيرة أوي عندي ٨ سنين ولما كبرت فهمت كلامه اكتر، انت فعلا جميلة جداً وممثلة عظيمة».

يذكر أن المسلسل تأليف أحمد صبحي وبطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، يعرض عبر شاشة قناة المحور يوميًا ٧ مساء، الإعادة في الواحدة صباحًا.

المصرى اليوم

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