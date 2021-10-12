فيسبوك تعلن التعاون مع المنظمات الصحية العالمية لوضع نصائح للصحة العقلية الإيجابية

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اعلنت فيسبوك عن إطلاق موارد وأدوات وبرمجة جديدة للصحة النفسية عبر تطبيقاتها. و تعمل مع خبراء الصحة النفسية والمنظمات في جميع أنحاء العالم لربط الأفراد بالدعم الذي يحتاجونه، كذلك تطلق محتوى وأدوات جديدة لتشجيع البشر على بدء محادثات حول الصحة النفسية.وقالت فيسبوك انه تم التعاون مع خبراء الصحة النفسية لتطوير إرشادات وأدوات جديدة في مركز موارد الصحة العاطفية على فيسبوك .

· ركزت بطاقات الموارد التي تم تطويرها مع اليونيسف وغيرها من المنظمات الصحية العالمية على نصائح الصحة العقلية الإيجابية، وإدارة الأزمات الشخصية، وتخطي اللحظات الصعبة.

· إرشادات الموارد التي تم إعدادها لشهر الصحة النفسية BIPOC لتوفير فرص متكافئة للحصول على دعم الصحة النفسية:

· مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي والعافية العقلية من قبل جمعية علماء النفس السود/الأمريكيين من أصل أفريقي

· الصحة النفسية للمجتمعات اللاتينية من قبل الجمعية الوطنية النفسية اللاتينيين

· الصحة النفسية للمجتمعات الآسيوية من قبل منظمة آسيويين من أجل الصحة العقلية

· الصحة النفسية للهنود الأمريكيين/الأمريكيين الأصليين/مجتمعات سكان ألاسكا الأصليين من قبل معهد أبحاث العافية للسكان الأصليين

الحصول على نصائح ودعم

وقد اعلنت اليونيسف عن اطلاق روبوت دردشة عالمي جديد للصحة العقلية بدعم من واتساب لتقديم نصائح لتوصيل ما يدور في ذهنك، وتحطيم الوصمات وبدء محادثة مع شخص تهتم به. يمكن أيضاً العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية مثل التمارين للمساعدة في تقليل الإجهاد من خلال روبوت دردشة تنبيهات الصحة على واتساب. كما تتوفر خطوط المساعدة الإقليمية، بما في ذلك روبوت دردشة "نصائح الوحدة" الذي طوره ائتلاف الاتصالات في المملكة المتحدة. على Messenger، أطلقنا حزمة ملصقات "أنا أهتم بك" للمساعدة في بدء المحادثات عندما يصعب العثور على الكلمات.

واعلنت ادارة فيسبوك عن تحديد موارد جديدة لمنع الانتحار، تم تطويرها بالشراكة مع Samaritans UK في المملكة المتحدة و10 من شركائنا العالميين في الاستجابة لأزمة الانتحار. تحتوي مجموعة أدوات الاستجابة لتحديات الانتحار على موارد للآباء، المعلمين، الشباب، ووسائل الإعلام حول كيفية مناقشة تحديات الانتحار بأمان. يمكنك أيضا العثور على موارد لنفسك أو لصديق على مركز الوقاية من الانتحار.

العثور على الراحة من مجتمع على الانترنت

كذلك يمكن أن يقدم الاستماع إلى تجارب الآخرين العزاء خلال الأوقات الصعبة. 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم أعضاء في مجموعات فيسبوك مكرسة لدعم الصحة النفسية. توفر مجموعة Black Girl’s Healing House موارد العافية والصحة العقلية من وإلى النساء الأمريكيات من أصل أفريقي. مع أكثر من 59 الف عضو، توفر مجموعة Subtle Asian Mental Health مساحة آمنة للمجتمع الآسيوي لتبادل أفكارهم ومشاعرهم وتذكير بعضهم البعض بأن لا أحد يقف وحده في نضاله أو تجاربه. تشجع المجموعة المصرية "مش لوحدك" الأعضاء على مشاركة صراعاتهم مع مجتمع يستمع ويقدم الدعم. في المملكة المتحدة، توفر مجموعة Parenting Mental Health مجتمعاً من الدعم والمشورة للبالغين الذين يرعون الأطفال المصابين بالاكتئاب، القلق، أو غيرها من تحديات الصحة العقلية.