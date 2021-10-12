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"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات

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"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات "تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات
جاءت للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر 2100 جولة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة كافة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة .

وتم خلال الجولات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، تحرير 4 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، حيث أكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكل مناطق المملكة، بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، واشتراط إظهار حالة كافة المتسوّقين في تطبيق "توكلنا".

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم في الطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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