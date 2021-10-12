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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القيادة المصرية تعمل على احترام شعبها.

وأضاف السيسي في كلمته ضمن وقائع المؤتمر الصحفي لقمة تجمع فيشجراد، الثلاثاء، أنه «أنا مسؤول عن 100 مليون نسبة النسبة الأكبر منهم من الشباب أي لهم طموحات وآمال»، مؤكدًا أنه «نعمل على تغيير حياة الناس في كافة المجالات، انتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، يهمني أن أصدقائنا في أوروبا يتفهمون أننا قيادة تسعى لتقدم شعبها واحترامه».

وتحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين في مصر، قائلًا: «مصر تستضيف 6 مليون لاجىء وتعاملهم معاملة الضيوف، ولا توجد بمصر معسكرات لاجئين».