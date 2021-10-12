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: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة

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السيسي: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة : نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة

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قال الرئيس عبدالفتاح إن القيادة المصرية تعمل على احترام شعبها.

وأضاف السيسي في كلمته ضمن وقائع المؤتمر الصحفي لقمة تجمع فيشجراد، الثلاثاء، أنه «أنا مسؤول عن 100 مليون نسبة النسبة الأكبر منهم من الشباب أي لهم طموحات وآمال»، مؤكدًا أنه «نعمل على تغيير حياة الناس في كافة المجالات، انتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، يهمني أن أصدقائنا في أوروبا يتفهمون أننا قيادة تسعى لتقدم شعبها واحترامه».

وتحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين في ، قائلًا: «مصر تستضيف 6 مليون لاجىء وتعاملهم معاملة الضيوف، ولا توجد بمصر معسكرات لاجئين».

المصرى اليوم

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