قبل عرضه بمهرجان الجونة..أحمد صالح يكشف عن كواليس فيلمه «ليل»

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أكد المخرج أحمد صالح أن رحلة العمل لفيلمه الجديد «ليل»، أستمرت 4 سنوات، وهو العمل الذي ينافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة في الفترة ما بين 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل.

وأضاف «صالح»: «كانت مراحل الكتابة وصناعة الشخصيات وتحريكها هي الأصعب بالتعاون مع شقيقيه سائد صالح وصالح صالح، مرحلة ما قبل الإنتاج في أعمال التحريك مهمة جدًا، ولهذا طوّرنا السيناريو أكثر من مرة».

وأوضح «صالح»: «استغرقت صناعة الشخصيات وتحريكها 6 أشهر، وقبل البدء في أي شخصية يقوم سائد بعمل الهيكل أولًا وصناعة الدعائم، وهو أمر مختلف من شخصية لشخصية وفقًا لتحريكها في العمل، يتولى صالح مهمة صناعة الشخصيات بعد ذلك، وهذه المرة أردنا ان نجعل تعابير وجههم واضحة أكثر، فصنعنا أكثر من وجه لشخصيات معينة، وقمنا بالتصوير قبل أن تجف المواد حتى نخلق من لمعانها تعابير ومشاعر».

وأشار: «هذه المرة أردنا أن نقوم بتحريك الشعر، الأمر الذي استغرق جلسات عمل مطوّله حتى نصل للشكل النهائي، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين. يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة».

يذكر أن الفيلم عرض عالميًا ولأول مرة في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد»، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.