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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين

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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين

ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الادارة حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها تفعيل الكتاب الإلكتروني مع بداية العام الجديد وتحديد القيمة السعرية للأسطوانة المدمجة لكل مقرر مع وضع آلية محددة لسداد الوافدين لتلك المصروفات.

كما تم مناقشة الخصم المقدم من إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بنسبة تتراوح من 10% الي 15% علي الاقامة والإعاشة إضافة الي خصم 10% علي حجز القاعات عند انعقاد المؤتمرات وعرضه علي مجلس الجامعة القادم.

المصرى اليوم

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