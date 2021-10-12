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ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش

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ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش

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نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة ، حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش والمقيمين في مركز بئر العبد.

وأكدت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، في بيان الثلاثاء، أن الحملة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ونظمها القومي للسكان في الوحدة المحلية بقرية رمانة بمركز بئر العبد، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، وبحضور محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وعلي محيسن، رئيس قرية رمانة.

وأضافت سالم، أنه خلال الحملة تم تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان كخطوة أولى من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان شمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة.

وأشارت سالم، إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

من جانبه، أكد محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس مدينة بئر العبد ممثلًا في الوحدة المحلية بقرية رمانة قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة سواقط القيد.

لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد
لجنة استخراج سواقط القيد

المصرى اليوم

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