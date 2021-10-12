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«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر

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«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر «البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي شعر به المصريون، ظهر الثلاثاء، مؤكدًا على عدم وقوع أي خسائر.

وقال المعهد في بيان، الثلاثاء، إن «سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الثلاثاء، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت (علي بعد 413 كم شمال مرسي مطروح، وكانت بياناتها كالتالي: وقت الحدوث والقوة: 05 24 11 صباحا بالتوقيت المحلى، القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 35.00 شمالا، خط الطول: 26.33 شرقا والعمق: 25.7 كم».

وأكد المعهد أن الهزة الأرضية شعر بها الكثير في القاهرة والجيزة ولكن دون وقوع إى خسائر في الأرواح والممتلكات.

المصرى اليوم

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