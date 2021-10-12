القبض على 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا، لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي من خلال قيام أحدهم الذي يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

وأضافت التحريات أنه يقوم بإرسالها لباقي المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.