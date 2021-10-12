أخبار عاجلة

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي -
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا -
الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

Print
القبض على 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا القبض على 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا، لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي من خلال قيام أحدهم الذي يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

وأضافت التحريات أنه يقوم بإرسالها لباقي المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة)

رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة)

بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير