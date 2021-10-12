«وتستمر المسيرة».. شعار احتفالية الجامعة العربية بمئوية تأسيس الأردن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بالتعاون مع جمعية سند للفكر والعمل الشبابي الأردنية احتفالية بمناسبة مئوية المملكة الاردنية الهاشمية، تحت شعار «وتستمر المسيرة»، وذلك بمقر الأمانة العامة ( حضوريا )، وشارك في الاحتفالية السفير الاردنى بالقاهرة أمجد العضايلة، والسفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وعدد من الوفود العربية، وذلك في إطار التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه عمان في محيطها العربي والاقليمي.

وشهدت الاحتفالية إلقاء الضوء على العديد من الابعاد، في الحياة الأردنية، منذ تأسيسها، عبر عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، والتي تتناول الحياة السياسية والحركة الرياضية والجانب الثقافي بالاضافة إلى الدبلوماسية والدور الدولي الذي تلعبه الاردن خلال 100 عام. كما شهدت الاحتفالية تقديم اوراق عمل الشباب الاردنى في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة في كلمتها في الاحتفالية «أنه على مدار قرن من الزمن، سجل التاريخ للمملكة الأردنية الهاشمية أدواراً محورية في المنطقة العربية، هشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته الأردن في إنشاء جامعة الدول العربية وذلك من خلال التوقيع على الصيغة النهائية لنص ميثاق جامعة الدول العـربية من قبل رؤساء حكومات خمس دول عربية هي العراق، وشرق الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والسعودية، وقد تألف الميثاق من عشرين مادة حددت مقاصد الجامعة والأطر الأساسية لنظام عملها، وكان رأي اللجنة التحضيرية قد انعقد على تسمية المنظمة الوليدة جامعة الدول العربية بعد مناقشات مستفيضة لثلاث تسميات مقترحة، أولاها التحالف العربي، وثانيتها الاتحاد العربي، وثالثتها الجامعة العربية».

وأضافت أبوغزالة «أنه وفي إبريل من عام 2021، انطلقت فعاليات تخليد ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، وقد أعلنت السلطات الأردنية خطة احتفالية تمتد على مدار العام الحالي في مختلف محافظات المملكة، وأعلن الحادي عشر من أبريل من كل عام يوماً وطنياً في الأردن، وتعد مئوية تأسيس الدولة الأردنية تعبيراً عن احتفال أبناء الأردن بمناسبة مرور 100 عام على وصول الملك عبدالله الأول (رحمه الله) إلى مدينة معان جنوبي الأردن، والتي كان قد وصلها بتاريخ 21 نوفمبر 1920، ومن ثم انتقل إلى مدينة عمان، وفي عام 1946 استقل الأردن عن الانتداب البريطاني بموجب معاهدة أُبرمت في لندن، أُعلن فيها الأمير عبدالله الأول حاكماً على المملكة الأردنية الهاشمية».

وأكدت أبوغزالة أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية، بهدف تعريف الشباب العربي بالمنجزات التي حققتها الأردن خلال مئويتها الأولى، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في بيت العرب جامعة الدول العربية. وتوجهت ايو غزالة بالتهنئة إلى العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة الاحتفال بمئوية الأردن متمنية من الله العلي القدير مزيد من الازدهار والتقدم للمملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعباً، ناقلة تحيات السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته القلبية للحفل بالنجاح والتوفيق ليكون هذا الحفل بمثابة نقطة انطلاق للشباب العربي نحو ترسيخ الانتماء والاعتزاز بالوطن العربي وتوحيد الصف للوصول لتحقيق الغاية المنشودة ألا وهي إعداد كوادر شبابية قادرة على دفع عجلة العمل العربي المشترك للأمام ومؤهلة لقيادة دولنا العربية في المستقبل.

فيما أعرب مندوب الاردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، عن تقديره الكبير لجامعة الدول العربية، وأمينها العام أحمد أبوالغيط لتنظيم الاحتفالية بمناسبة مرور 100عام على تاسيس المملكة الأردنية.

وأضاف العضايلة، خلال كلمته أمام احتفالية الجامعة العربية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس بلاده، أن الاحتفالية تأتي في رحاب هذا الصرح العربي، ليكون شاهدا على احتفاء العرب بذكرى تاسيس الأردن داخل «بيت العرب».

وأشار إلى طبيعة الاحتفال الذي شهد مشاركة واسعة من الشباب، لتكون الجامعة العربية هي أول مكان يحتفل بالاردن وشبابه خارج البلاد.

أشاد العضايلة بدور بلاده الداعم لاشقائها العرب، وعلى راسهم فلسطين، مشيرا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، لتصبح تلك الوصاية ضمانة مهمة لحمايتها. واعتبر أن ملوك الأردن حرصوا على الاستثمار في الانسان الاردني، كما انهم اهتموا بتعزيز الهويتين العربية الأردنية لتصبح واقعا مهما في مختلف مناحي الحياة بالاردن.