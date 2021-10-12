11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة

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فيما تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة وجرى إتلافها بواسطة "البلدية"

تكشّفت تفاصيل جديدة لـ"سبق" حول ضبط مصنع الخمور الواقع باستراحة بحي الجعرانة بمكة المكرمة فجر اليوم، والذي يديره شخصان إثيوبيان؛ حيث ألقت الجهات الأمنية القبض عليهما، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وتضمنت المضبوطات -بحسب المصادر- 11.660 لتر خمور، و53 برميلًا، و3 أكياس سكر، وبرميل تقطير، وبراميل تبريد، وغيرها من المضبوطات التي تم العثور عليها داخل الاستراحة الواقعة بحي الجعرانة بمكة المكرمة، والتي يديرها شخصان إثيوبيان.

وقد تم إتلاف المضبوطات بعد تسلمها من قِبَل بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الدوريات السرية بدوريات الأمن- قد ألقت، فجر اليوم، القبض على شخصين إثيوبيين يديران مصنع خمر في شرق مكة المكرمة؛ بالتحديد في منطقة الجعرانة.