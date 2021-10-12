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رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

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رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء ، من رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشارات على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء، في الأول من سبتمبر الماضي، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

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