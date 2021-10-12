ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2464 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و185 مخالفة للسير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية، و4 مخالفات موقف عشوائي، و35 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.