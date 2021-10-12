أخبار عاجلة

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي -
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا -
الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2464 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و185 مخالفة للسير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية، و4 مخالفات موقف عشوائي، و35 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي

الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي