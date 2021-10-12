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القافلة الطبية من الهلال الأحمر تواصل الكشف على المواطنين بالشيخ زويد

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القافلة الطبية من الهلال الأحمر تواصل الكشف على المواطنين بالشيخ زويد القافلة الطبية من الهلال الأحمر تواصل الكشف على المواطنين بالشيخ زويد

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تواصل القافلة الطبية الموفدة من الهلال الأحمر المصري، الثلاثاء، الكشف على المواطنين بالشيخ زويد وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه بناء على بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسال القوافل الطبية لأهالي شمال سيناء، تم ارسال قافلة طبية لأهالي الشيخ زويد لتقديم الدعم الطبي بالكشف والعلاج للمرضى من الأهالي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن أبورياش، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن القافلة تضم تخصصات: أطفال، باطنة، نساء وولادة، رمد، عظام، جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، مشيرًا إلى أنه تم بدء القافلة أمس بالكشف الطبي على المواطنين بمقر الوحدة الصحية لقرية الشلاق غرب المدينة، ويتم الكشف اليوم على الأهالي في وحدة أبوطويلة.

وأضاف أنه يتم أيضًا تطعيم بعض المستهدفين بلقاح .

وأكد الدكتور مصطفى المالح، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء أنه استكمالا لجهود الهلال الأحمر المصري في خدمة المجتمع السيناوي يتم تنظيم القوافل الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مجانًا.

المصرى اليوم

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