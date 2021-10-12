ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية حول فضل العلم والعلماء

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «فضل العلم والعلماء»، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ويلقي الندوة فضيلة الشيخ ناصر عبدالأعلي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يوضح فيها فضل العلم والعلماء ويبين أن تكريم العلماء في الإسلام من اللّه ورسوله، إنما هو تفضيل للعلم على غيره من الصفات والميزات التي حض اللّه تعالى الإنسان على الاتصاف بها والتميز بفضائلها، بعضاً لتكامل علوم الدنيا وعلوم الدين مع بعضها، فمن إجتمعت لديه من المسلمين فاز بأعلى درجات الرضى من اللّه سبحانه وتعالى.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.