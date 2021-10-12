زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي إرشادي لمحصول فول الصويا المحمل على الذرة

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أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية ، بتنظيم يوم حقلي إرشادي منزرع بمحصول الفول الصويا صنف جيزة 111، المحمل علي الذرة بقرية الخضيري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لافتا الي أنه تم توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، ومناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الإستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكتر في نفس المساحة وفي نفس الوقت.
أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الإساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ، ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف أن المحافظة لاتألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.
كما أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة، بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية ، مشدداً علي مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي ، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين، للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثه للري والزراعة.