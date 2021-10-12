زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي إرشادي لمحصول فول الصويا المحمل على الذرة

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أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية ، بتنظيم يوم حقلي إرشادي منزرع بمحصول الفول الصويا صنف جيزة 111، المحمل علي الذرة بقرية الخضيري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لافتا الي أنه تم توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، ومناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الإستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكتر في نفس المساحة وفي نفس الوقت.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الإساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.