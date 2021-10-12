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القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما

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القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على موظفين اثنين بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، لاستغلالهما موقعهما الوظيفي وتحصيل مبالغ مالية لمخالفات إشغال الطريق، بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات، لشخصهما.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام اثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق، وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المُسلمة إليهما، والتحصل على باقي القيمة لشخصهما في إطار التربح المادي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

المصرى اليوم

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