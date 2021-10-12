ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا

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تمكنت وحدة مباحث قسم قنا من ضبط عاطل على خلفية اتهامات بقتل صديقه عقب قيامة بضربه بآلة حادة بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمقتل «بهاء. ع» 22 عامًا بمنطقة السوق الفوقاني بدائرة بندر قنا.

وأوضحت التحريات برئاسة الرائد زياد مدنى معاون مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج رئيس المباحث أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى «محمد.ع» 25 عامًا، مقيم بمنطقة السوق الفوقاني، حيث حدثت مشادات بينهما قام على إثرها المتهم بطعنه بآلة حادة في رقبته فتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر وتولى عبدالناصر عسران مدير نيابة قسم قنا التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.