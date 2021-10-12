أخبار عاجلة

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي -
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا -
الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا

Print
ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا من ضبط عاطل على خلفية اتهامات بقتل صديقه عقب قيامة بضربه بآلة حادة بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمقتل «بهاء. ع» 22 عامًا بمنطقة السوق الفوقاني بدائرة بندر قنا.

وأوضحت التحريات برئاسة الرائد زياد مدنى معاون مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج رئيس المباحث أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى «محمد.ع» 25 عامًا، مقيم بمنطقة السوق الفوقاني، حيث حدثت مشادات بينهما قام على إثرها المتهم بطعنه بآلة حادة في رقبته فتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر وتولى عبدالناصر عسران مدير نيابة قسم قنا التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي

الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي