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قاد محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي منتخب مصر للفوز على نظيره المنتخب الليبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين على ملعب شهداء بنينا في بني غازي.

وحقق منتخب مصر أمس فوزاً كبيراً خارج ملعبه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-صفر ليقترب كثيراً من صدارة مجموعته في رحلة التصفيات، ويقطع الفراعنة شوطاً كبيراً نحو صدارة المجموعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده في قمة المجموعة إلى 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب ليبيا.

وصنع محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثالث في المباراة لزميله رمضان صبحي بعد تمريرة سحرية من صلاح.

وشهدت المباراة بين مصر وليبيا رقماً سلبياً جديداً لمحمد صلاح حيث كان أكثر من فقد الكرة بين لاعبي مصر بـ 23 مرة.

وجاءت أول تسديدة لمحمد صلاح على مرمى ليبيا ليبيا في الدقيقة (82) وكانت خارج الثلاث خشبات.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سجل حتى الآن في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 6 أهداف لم يبصم محمد صلاح على أي منها.