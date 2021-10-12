من فايلر لموسيماني.. كيف أفسدت «زوجتا مدربي الأهلي» خطط الخطيب؟

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أزمة جديدة يعيشها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن مستقبل مدرب الفريق بيتسو موسيماني، والذي يحاوطه الغموض بعد رفض بعض شروطه من أجل التجديد.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بين الأهلي وزوجة موسيماني، وكيلة مدرب الأهلي، بسبب بعض البنود التفاوضية حول التجديد للفريق سواء بسبب مدة العقد أو بعض البنود الخاصة بالعقوبات والشرط الجزائي.

زوجتا مدربي الأهلي.. أزمة مستمرة

الأهلي عاش نفس الظروف مع رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والذي رحل بسبب زوجته والتي رفضت البقاء في مصر.

فايلر وزوجته ونجلهما - صورة أرشيفية

الخطيب ومسؤولي الأهلي، كانوا قد بنوا آمال كبيرة على فايلر في بناء جيل قوي يلتهم الأخضر واليابس، وكانت هناك نية لاستمراره لفترة طويلة، خاصة مع الأداء المميز والنتائج التي حققها خلال موسم واحد فقط، جعل جماهير الأهلي تتطلع لاستمراره لفترة طويلة.

وجاءت الأمور عكس ما خطط الخطيب، لتفسد زوجة فايلر مشروع الأهلي الكبير، والذي رفضت العيش في مصر، ليضطر المدرب السويسري المطالبة بالسفر شهر إلى سويسرا وقضاء إجازة، الأمر الذي رفضته إدارة الأحمر، واستقرت على رحيل المدرب بالاتفاق بين الطرفين بعد عام واحد درب خلالها نادي القرن الأفريقي.

سيناريو فايلر يبدو أنه يتكرر مع موسيماني، لكن بطريقة أخرى، حيث قدمت زوجة موسيماني ووكيلة مدرب الأهلي، عددًا من المطالب من أجل تجديد عقد الجنوب أفريقي.

صحيفة جنوب أفريقية كانت قد فجرت الأزمة، بإعلانها أن مفاوضات موسيماني مع الأهلي تشهد حالة من الجمود في الفترة الحالية، والمدرب لن يستمر، حال عدم التوصل إلى حل خلال الساعات المقبلة.

زوجة موسيماني تستقبل بعثة الأهلي في المطار بـ جنوب أفريقيا - صورة أرشيفية

وأشارت الصحيفة أن الأزمة في المفاوضات حدثت بسبب وجود بند «شرط الحماية» الذي يريد موسيماني ووكلائه أن يُدرج في العقد الجديد مع الأهلي، وهو ما قوبل بالرفض، وهو بند يسعى موسيماني لوضعه لتأمين نفسه بسبب تقلبات الجماهير في شمال أفريقيا بحسب ما قالته الصحيفة.

رحيل موسيماني في هذا التوقيت يقلب الأوضاع داخل الأهلي وخطط إدارة النادي بشأن الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع التدعيمات القوية التي حققها.

الأهلي كان قد تعاقد مع موسيماني في مطلع أكتوبر 2020 واستطاع المدرب خلال عام التتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي كما حقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، فيما خسر بطولتي الدوري والسوبر المحلي.