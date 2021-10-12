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إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا

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إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا

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أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بالفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين؛ جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الإعصار الاستوائي «كومباسو».

وقالت الوكالة الرسمية إنها تتحقق من معلومات واردتها من وحدات إقليمية لها أفادت بمقتل 4 أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة بينجويت الشمالية ومقتل خمسة في فيضانات ببالاوان، وهي مقاطعة جزرية في جنوب غرب البلاد.

واندمج الإعصار «كومباسو»، الذي صاحبته رياح عاتية بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، مع بقايا إعصار سابق قبل أن يصل إلى اليابسة في الفلبين مساء الاثنين، وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص.

وحسبما افادت به هيئة الأرصاد الجوية الحكومية بالفلبين يعد إعصار «كومباسو»هو العاصفة الاستوائية الثالثة عشر التي تدخل الفلبين_، كما أعلنت أنه من المتوقع أن يغادر الإعصار أراضيها اليوم.

وتُجري السلطات عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان 11 شخصا معظمهم بعد الانهيارات الأرضية.

وتتعرض الفلبين_ التي تضم أكثر من 7600 جزيرة، لنحو 20 عاصفة أو إعصارا كل عام؛ ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة تنجم عنها أحيانًا انهيارات أرضية مميتة.

وحسبما نقلته وكالة «رويترز»، قال هاري روك المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس يتابع استجابة الفليبينية للكارثة.

وأضاف روك أن أفراد الإنقاذ موجودون في المشهد، لافتًا إلى تواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإعادة تهيئة الطرق، لاستئناف مظاهر الحياة العامة في المناطق المنكوبة.

المصرى اليوم

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