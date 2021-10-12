سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 4 مراكز في المنيا سقوط أمطار خفيفة وحدوث غيوم وبرق ورعد، رغم ارتفاع درجات الحرارة، ما دفعت المسؤولين لإعلان حالة الطوارئ بمناطق السيول شرق النيل، من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس، رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، انتشار سيارات الكسح ذات السعات الكبيرة أسفل الكوبرى الأوسط لمدينة المنيا الجديدة خشية لتجمع مياه الأمطار أسفله وكذا سيارة أخرى أسفل نفق كوبرى النيل من الناحية الغربية لكسح مياه الأمطار المجتمعة أولا بأول.