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سقوط تجار العملة بالمنيا

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سقوط تجار العملة بالمنيا سقوط تجار العملة بالمنيا

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين- أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول- بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى «المتواجد بخارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى 600 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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