قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"

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قالت: في حال الحاجة إلى المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، المواطنين الموجودين من إعصار كومباسو، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تهيب القنصلية بالمواطنين الموجودين في #هونج_كونج، توخي الحيطة والحذر؛ نظراً لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرُّض المنطقة لإعصار كومباسو (من الدرجة الثامنة) الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

حفظ الله الجميع من كل مكروهٍ، وفي حال الحاجة إلى المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ 85296664741+.

وكان قد ضرب الإعصار كومباسو الفلبين خلال الساعات الماضية، وأسفر عن قتلى ومصابين؛ حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء.