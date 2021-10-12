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قطع منتخب مصر الأول لكرة القدم شوطاً كبيراً نحو صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر مساء الاثنين فوزاً كبيراً خارج ملعبه على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 3-صفر ليقترب كثيراً من صدارة مجموعته في رحلة التصفيات.

ورفع منتخب مصر رصيده في قمة المجموعة إلى 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب ليبيا.

وقدم لاعب خط وسط منتخب مصر وفريق آرسنال الإنجليزي محمد النني مباراة كبيرة أمام منتخب ليبيا، وكان مسيطراً على منطقة وسط الملعب بصورة كبيرة وأدى مهامه الدفاعية بشكل رائع.

ووفقاً للغة الأرقام، كان محمد النني أكثر من استخلص الكرة من بين لاعبي منتخب مصر من لاعبي المنافس بـ 17 مرة.

وبدوره قدم أكرم توفيق ظهير النادي الأهلي مباراة رائعة، وكان حتى الدقيقة 65 قبل خروجه من أرض الملعب هو الأكثر استخلاصاً للكرة بـ 14 مرة، قبل أن يتفوق عليه النني في الدقائق التالية بعدما لعب المباراة كاملة.