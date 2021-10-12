نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

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كشف برنامج «الشيرنجيتو«الإسباني عن خطط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا لتعلم اللغتنين العربية والروسية وذلك لحبه في تعلم اللغات، وكشف البرنامج الإسباني، أن مبابي سوف يبدأ أولى خطوات تعلم العربية قريبا جدا

يذكر أن فايزة العماري، والدة مبابي، تحمل الجنسية الفرنسية، لكنها من أصول جزائرية، وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وعاد الجدل حول مستقبل المهاجم الفرنسي، بعد أن صرحت والدته مؤخرًا أنها تتفاوض مع مسؤولي سان جيرمان من أجل البقاء.

ووفقًا للبرنامج لإسباني، فإنَّ رغبة مبابي لا تزال الانضمام إلى ريال مدريد، واعترف لزميله كريم بنزيما، مهاجم الميرنجي، بأنه يريد حسم الصفقة في يناير/كانون ثانٍ المقبل.

يذكر أن العلاقة بين مبابي وبنزيما مميزة منذ عودة الأخير إلى صفوف منتخب فرنسا في يورو 2020.وتزامل الثنائي الفرنسي في هجوم الديوك مؤخرًا خلال الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في المباراة النهائية.