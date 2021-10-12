تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (6000) طن بضائع و(351) شاحنة وشملت حركة الواردات (2200) طن بضائع و(170) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3800) طن بضائع و(181) شاحنة .

في الوقت الذي يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والجونة تريدر بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة امل، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وعمان وغادرت ثلاث سفن وهى بريدج ، سينا ، عمان .