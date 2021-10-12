اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية

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تتوجه بعثة المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء إلى أوغندا لمواجهة فريق ريفينيو أوثوريتي يوم السبت، في بداية مشواره بالكونفيدرالية الإفريقية. ويأمل التونسي معين الشعباني المدير الفنى للمصرى في تحقيق بداية قوية مع الفريق الذي تولى تدريبه الشهر الماضي خلفا لعلي ماهر.

ودعم المصري صفوفه بصفقات قوية سيستعين بها في مشواره الأفريقي، ومن بين هذه الصفقات أحمد الشيخ وأحمد حمودي ثنائي الأهلي وبيراميدز السابق وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء وإسلام جمال وأحمد علاء ثنائي طلائع الجيش وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز السابق ومحمد بلح من نادي الصداقة التونسي وإسلام المزين من فريق الحمام وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وقال الشعباني في تصريحات صحفية: «سأعمل على تحقيق نقلة نوعية في أداء المصري.. يهمنا أن نصل إلى أبعد نقطة في المنافسة الأفريقية، وأحلم بتحقيق نتائج جيدة في تلك البطولة».

وأضاف: «ضربة البداية دائما تكون صعبة خاصة أن الفرق عائدة من راحة بعد انتهاء الموسم، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من المهمة في لقاء العودة، وعندى ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على الظهور بمستوى جيد خلال المباراة» .