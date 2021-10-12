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جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات

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جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات
الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين، 6532 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 33 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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