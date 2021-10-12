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بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
المغرب يعتمد «جواز التلقيح» ضد كورونا للتنقل ودخول الأماكن العامة
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
زوجة أحمد الفيشاوي تقبله على «الريد كاربت» في خامس أيام مهرجان الجونة (صورة)
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:41 مساءً
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فيديو اليوم السابع
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:23 صباحاً
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