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أمطار متوسطة بشمال سيناء

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أمطار متوسطة بشمال سيناء أمطار متوسطة بشمال سيناء

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تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى سقوط أمطار متوسطة ، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع ، فيما لم تتأثر الحركة التجارية بالمحافظة بالأمطار.

من جانبه، قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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