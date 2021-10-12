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وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح»

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وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح»

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شارك المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمدير العام للتعليم العام، وهالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الثلاثاء، طالبات مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية وعرضًا للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

وقال «البربري» إنه من حسن الطالع أن يبدأ العام الدراسي في ظل مناسبتين الأولى نصر أكتوبر المجيد والثانية المولد النبوي الشريف، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي موجها باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيدًا بقيادة المدرسة.

وأكد أن المدارس حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدًا بطالبات المدرسة وبالإذاعة المدرسية المتميزة وبعرض انتصارات أكتوبر.

المصرى اليوم

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