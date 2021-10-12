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«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء

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«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء «تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء

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قررت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الثلاثاء، إغلاق مدرسة إعدادية بشمال سيناء، بعد ظهور تصدعات وسقوط أحجار من سقفها، حفاظًا على حياة التلاميذ.

وقامت المديرية بتحويل تلاميذ مدرسة بالوظة الإعدادية بإدارة التعليمية للدراسة في مدرسة بالوظة الابتدائية خلال الفترة المسائية، فضلًا عن تشكيل لجنة بإعداد تقرير فني عن حالة المدرسة.

كانت المديرية قد تلقت شكوي من أولياء الأمور بالمدرسة تفيد بإصابة تلميذ بجروح نتيجة سقوط أحد الأحجار عليه خلال اليوم الدراسي، وتم علاجه بالوحدة الصحية في القرية.

المصرى اليوم

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