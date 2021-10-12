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على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري

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على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري

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تقام ظهر اليوم الثلاثاء قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021 /2022 وسط ترقب من الأندية الـ 18 المشاركة في منافسات الموسم الكروي الجديد.

وصعدت 3 أندية جديدة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم هي: فيوتشر إف سي وفاركو والشرقية للدخان.

كما تقام المسابقة في الموسم الجديد بهوية جديدة في ظل إطلاق رابطة الأندية المحترفة التي ستنظم المسابقة وتديرها على غرار المعمول به في الملاعب الأوروبية.

ووفقاً لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، سيتم خلال حفل القرعة اليوم بحضور مندوبي الأندية الاتفاق على تخصيص جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري في الموسم الجديد على غرار ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وغيرهما من الدوريات الأوروبية الكبيرة.

كانت رابطة الأندية قد قررت منذ عدة أسابيع تخصيص جائزة مالية لبطل الدوري، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد منح الجائزة بدءا من هذا الموسم أم الموسم المقبل.

وسبق أن توج نجم منتخب محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر أكثر من مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصرى اليوم

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