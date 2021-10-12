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أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس

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أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس

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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى دور ثمن النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس ( 1000 نقطة) وذلك بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية دانيال كولينز المصنفة 25 عالميا بمجموعتين دون رد بعد ساعة و13 دقيقة فقط من اللعب. ودخلت أنس جابر المباراة بقوة وفرضت سيطرة مطلقة ما جعلها تكون في طريق مفتوح خلال المجموعة الأولى والتي فازت بها بنتيجة 6-1.

وفي المجموعة الثانية حاولت الأمريكية العودة في النتيجة خصوصا بعد أن ذللت الفارق (3-4) وكانت لها كرة التعديل، لكن البطلة التونسية لم تترك لها الفرصة لتنهي المجموعة لصالحها بنتيجة 6-3.

وستواجه أنس جابر في الدور ثمن النهائي اللاعبة الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 93 عالميا والتي أزاحت في الدور الثالث اللاعبة السويسرية فيكتوريا جوليبيتش المصنفة 46 عالميا بمجموعتين لمجموعة بواقع 1-6 و6-1 و6-3.

وفجرت البرازيلية بياتريز حداد مايا مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزها على النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى للبطولة 6-3 و7-5 لتطيح بها من الدور الثالث.

وكانت بياتريز قد خسرت أمام الأمريكية أوسوي مايتان أركونادا في آخر أدوار التصفيات المؤهلة للبطولة، لكنها حصلت على فرصة ثانية للمشاركة إثر انسحاب ناديا بودوروسكا المصنفة 29 للبطولة بسبب إصابة في الفخذ، حسب ما أشار إليه موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

واحتاجت بياتريز إلى ساعتين و4 دقائق للفوز على بليسكوفا المصنفة الثالثة على العالم، والتأهل إلى الدور الرابع حيث تلتقي الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة 18 للبطولة والتي تأهلت على حساب حاملة اللقب بيانكا أندريسكو في وقت سابق من مساء أمس.

وصعدت التشيكية بربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة للبطولة إلى الدور الرابع بالفوز على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6-2 و6-3، بينما تغلبت الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت على الأمريكية كوري جوف 6-2 و6-2.

المصرى اليوم

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