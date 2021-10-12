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مصرع 15 شخصًا في الصين بسبب الفيضانات

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مصرع 15 شخصًا في الصين بسبب الفيضانات مصرع 15 شخصًا في الصين بسبب الفيضانات

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قال وانج كي روي رئيس مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة شانشي بشمال الصين، إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المنطقة.

وأشار وانج كي روي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى أنه تم اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وأضاف: «تسببت الأمطار الغزيرة، بوقوع 1757100 شخص في 11 مدينة و76 قضاء في المقاطعة، في منطقة الكارثة. ونجم عن الفيضانات مقتل 15 شخصا وفقدان 3 آخرين، وتم إجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة. وتسببت المياه الغزيرة، بتدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق ضرر كبير بـ 18.2 ألف مبنى. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5.03 مليار يوان (حوالي 780 مليون دولار)».

ووفقا للسلطات، شهدت المقاطعة في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر أقوى فيضان خريفي في تاريخ ملاحظات الأرصاد الجوية، ولم تتوقف الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق على مدى عدة أيام.

المصرى اليوم

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