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محافظ المنيا: تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 67 ألف مواطن خلال «مبادرة الرئيس»

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محافظ المنيا: تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 67 ألف مواطن خلال «مبادرة الرئيس» محافظ المنيا: تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 67 ألف مواطن خلال «مبادرة الرئيس»

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 67 ألف و446 مواطن وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

المصرى اليوم

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