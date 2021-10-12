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لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني

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لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني

جي بي سي نيوز :- أفادت تقارير ووسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير، اليوم الأحد، قرب منشآت النفط في الزهراني بجنوب لبنان.

وقال شاهد من رويترز إن حريقا اندلع في صهريج وقود في منشأة الزهراني للنفط، مضيفا أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

 

 

وذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن الجيش اللبناني يقوم بإخلاء المنطقة وسط مخاوف من انتشار الحريق واحتمال تسببه في انفجار.

 وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نبأ الحريق مشيرة إلى أنه اندلع في أحد الخزانات بمنشآت الزهراني.

غير أن الوكالة لم تعرف بعد سبب الحريق الذي نشب بأحد الخزانات التي تحتوي على مادة البنزين، بحسب ما أفادت على موقعها على الإنترنت.

كذلك أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية ، وفق "سكاي نيوز ".

وفتح النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق، الذي لم تعرف أسباب حدوثه حتى الآن.

وما زالت النيران تتصاعد من خزان البنزين، ولا وجود لأي عامل هناك، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتعمل على محاصرة النيران وإخمادها، بينما قطعت قوات الامن الطريق المؤدي إلى المنشأة والطرق المحيطة بها خشية وقوع انفجارات أخرى.

وقال شاهد من رويترز إن حريقا اندلع في صهريج وقود في منشأة الزهراني للنفط، مضيفا أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

 

 

وذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن الجيش اللبناني يقوم بإخلاء المنطقة وسط مخاوف من انتشار الحريق واحتمال تسببه في انفجار.

 وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نبأ الحريق مشيرة إلى أنه اندلع في أحد الخزانات بمنشآت الزهراني.

غير أن الوكالة لم تعرف بعد سبب الحريق الذي نشب بأحد الخزانات التي تحتوي على مادة البنزين، بحسب ما أفادت على موقعها على الإنترنت.

كذلك أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية ، وفق "سكاي نيوز ".

وفتح النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق، الذي لم تعرف أسباب حدوثه حتى الآن.

وما زالت النيران تتصاعد من خزان البنزين، ولا وجود لأي عامل هناك، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتعمل على محاصرة النيران وإخمادها، بينما قطعت قوات الامن الطريق المؤدي إلى المنشأة والطرق المحيطة بها خشية وقوع انفجارات أخرى.

وقال شاهد من رويترز إن حريقا اندلع في صهريج وقود في منشأة الزهراني للنفط، مضيفا أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

 

 

وذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن الجيش اللبناني يقوم بإخلاء المنطقة وسط مخاوف من انتشار الحريق واحتمال تسببه في انفجار.

 وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نبأ الحريق مشيرة إلى أنه اندلع في أحد الخزانات بمنشآت الزهراني.

غير أن الوكالة لم تعرف بعد سبب الحريق الذي نشب بأحد الخزانات التي تحتوي على مادة البنزين، بحسب ما أفادت على موقعها على الإنترنت.

كذلك أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية ، وفق "سكاي نيوز ".

وفتح النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق، الذي لم تعرف أسباب حدوثه حتى الآن.

وما زالت النيران تتصاعد من خزان البنزين، ولا وجود لأي عامل هناك، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتعمل على محاصرة النيران وإخمادها، بينما قطعت قوات الامن الطريق المؤدي إلى المنشأة والطرق المحيطة بها خشية وقوع انفجارات أخرى.

جي بي سي نيوز

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