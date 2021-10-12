نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير

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التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، مجلس نقابة الزراعيين بحضور د سيد خليفة نقيب الزراعيين ووفد مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية خلال زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة وانتصارات اكتوبر المجيدة لبحث الإستفادة من خبرات النقابة في مجالات تحديث الزراعة المصرية، وبحث تنفيذ خطة إعادة إحياء صناعة الحرير وصوب انتاج شتلات النخيل بالمحافظة، فيما دشنت النقابة بدء أعمال معسكر شباب الزراعيين الرابع بالوادي الجديد بزراعة الاشجار المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية «إتحضر للأخضر».

واستعرض «الزملوط» انجازات القطاع الزراعي والتوسع الافقي بالمحافظة خلال السنوات الست الماضية وكذلك مبادرة السيد الرئيس السيسي لزراعة النخيل البرحي والمجدول وزراعه 2.5مليون نخله بالمحافظة وكذلك مشروع اعاده احياء صناعة الحرير والاستزراع السمكي بالمحافظة، مشيدا بدور نقيب الزراعيين لتوفير كمية من المبيدات المستخدمة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحشره النمل الابيض هدية لمزارعي بالمحافظة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان محافظه الوادي الجديد تزخر بالموارد الطبيعية المتعدده في مجالات التوسع الافقي والتعدين والتصنيع الزراعي ومشروعات التوسع في الانتاج الحيواني والداجنى وتضم أهم المحميات الطبيعية في مصر محمية الصحراء البيضاء ومحميه الجلف الكبير وهي احد اهم المحافظات المصرية في وفره التنوع البيولوجي.

وأضاف نقيب الزراعيين ان واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في ديسمبر 2015 شهدت إطلاق السيد الرئيس السيسي أولي المشروعات القومية للتوسع الافقي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الإستثمار خارج الدلتا ووداي النيل بتوفير فرص واعدة في استصلاح الأراضي الجديدة ومنها محافظة الوادي الجديد نظرا للميزة النسبية لها في مجال الإستثمار الزراعي وتحويلها «قبلة لمختلف أنواع الإستثمار».

وشهد محافظ الوادي الجديد تكريم عدد من المهندسين الزراعيين الذين أهم إنجازات متميزة بالقطاع الزراعي بالوادي الجديد وكذلك تكريم المزارع سيد مهران من قرية بولاق بمحافظة الوادي الجديد الذي يطبق الري الحديث على مساحة 10 افدنة منزوعة بمحاصيل الخضار والمحاصيل الاستراتيجية.

وأعقب هذه الاحتفالية تنظيم احتفالية كبري باكتمال حفر الابار لأراضي الاستصلاح والاستزراع بالوادي الجديد بحضور نقيب الزراعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة للزراعيين، مؤكدا أن كل المساحة التي خصصت للزملاء بالمرحلة الاولي سيتم زراعتها بالنخيل ضمن مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة بمحافظتي الوادي الجديدة وأسوان، من النخيل العربي المتميزة.

وأوضح «خليفة» ان هذه المساحات تستخدم الري الحديث وسوف تكون مزرعة نموذجية بالمنطقة وتقدم الدعم الفني والارشادي للمزارعين والمستثمرين بالمنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية سوف تخصص لجميع الزراعيين على مستوي الجمهورية بالضوابط والاجراءات القانونية التي تحددها أجهزة الدولة في هذا الشأن ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمع والخدمي للنقابة.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن مجلس النقابة تفقد بعض المشروعات الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد مثل مشروع إعادة إحياء صناعة الحرير وصوب انتاج شتلات النخيل من النوع الصعيدي المنتشر زراعته بالوادي الجديد وكذلك ثلاجات حفظ البلح وصوامع الغلال ومصنع البلح لافتا إلى بدء أعمال معسكر شباب الزراعيين الرابع بالوادي الجديد بزراعة الاشجار المثمره بمركز حسن حلمي للتاهيل بمدينه الخارجة والمدرسه الثانوية بنين بالخارجة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «إتحضر للاخضر» والذي تشارك فيها نقابة الزراعيين بالتعاون مع وزاره البيئة.