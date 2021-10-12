«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

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تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات في غضون ستة أشهر، فيما تبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٣٠ مليون متر مربع تقريبا .

وأوضح تقرير رسمي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، الثلاثاء، أنه تم حتى الآن إزالة ٤٨٤٧ حالة بمساحة ١.٣٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح أجمالي أعداد الإزالات المتبقية حوالى ١٦٠ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وقال «عبدالعاطي» إن وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، واعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٤٨٨ كيلومتر حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٣١ كيلومتر.

وأوضح وزير الري أنه تم طرح مساقى باطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر، وجارى العمل في باقى الاطوال، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحديث منظومة الري المصري وتعمل على ترشيد إستهلاك مياه الري بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودها .