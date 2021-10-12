رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد

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أصبح المسلسل الكوري «squid game» العمل التلفزيوني الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم وهو في طريقه لأن يصبح أكبر مسلسل أصلي على «نيتفليكس» تم متابعته، لكن النجوم الكوريين الجنوبيين في العمل الدرامي الأكثر شهرة عالميا حاليا لا يصطفون على أجندة المشاريع الفنية في هوليوود، وهو ماكشفه البطل الرئيسي في المسلسل الممثل الكوري «لي جانج فاي»- الذي يلعب دور «سيونج جي هون» أو المتسابق 456 كما في الأحداث- أن مديري الأفلام الكبار لم يتواصلوا معه بعد.

وقال «لي جانج» في حديث إلى «فارايتي»: لم تصلني أي مقترحات أو طلبات.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وأوضح «لي» لا يهمه ذلك، لأنه حائز على جوائز، وهو بالفعل مخضرم راسخ في صناعة الترفيه في بلده.وتابع أنه بينما لا ينتظر مكالمة من ستديو كبير مثل «Tinseltown»، فهو دائمًا منفتح على القيام بمشروع خارجي في المستقبل القريب.



وأشار «لي جانج» إلى أنه ليس لديه حاليا أي خطط للقيام بمشروع خارجي، ولكن إذا أتيحت له فرصة جيدة، فسيكون منفتحًا بالطبع على ذلك، وأضاف أنه يستمتع بالقيام «بوظيفة واحدة في كل مرة».



وحقق «لي جانج» شهرة في كوريا الجنوبية بعد أن لعب دور البطولة في سلسلة من الأفلام الدرامية والرومانسية من أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، لكن مسلسل «Squid Game» وضعه على ساحة الشهرة العالمية .



وهو ماعلق عليه: لم أكن أتوقع هذا النوع من النجاح على الإطلاق عندما صعدت لأول مرة إلى«Squid Game»، لكن عندما قرأت النص، أدركت أنه يحتوي على عناصر يمكن أن يتردد صداها مع الجميع وتنجح خارج كوريا.

لي جانج

وتسبب نجاح المسلسل عالميا في تغيير حياة أبطاله، حيث وقع الممثل «هو يونج جانج» صفقات عرض أزياء مع عدد من الدور الكبرى منها «لويس فيتون» ،واكتسب مؤخرًا أكثر من 15 مليون متابع على انستجرام.

المسلسل هو الأول حاليا في أكثر من 90 دولة وهو في طريقه ليصبح أكبر سلسلة أصلية لعملاق البث «نيتفليكس» على الإطلاق، وعرف عربيا باسم «لعبة الحبار».

ويتتبع «Squid Game» مجموعة من الشخصيات التي تعاني من ضائقة مالية تشارك في سلسلة من التحديات المروعة في حياتهم، وتحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.