تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي

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يستعد مسؤولو النادي الأهلي للإعلان عن تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول بعدما تم الاتفاق مع اللاعب على كل شيء ولم يتبق فقط سوى الإعلان عن تمديد العقد.

ووفقاً لمصدر داخل القلعة الحمراء، فقد اتفق الأهلي مع على معلول على تمديد عقده لمدة موسمين، ومع تبقي موسم في عقد اللاعب يكون على معلول مع الأهلي حتى نهاية عام 2023.

ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بين النادي واللاعب، قام على معلول بتمديد عقده مقابل حصوله على مليون و300 ألف دولار في الموسم.

كان الأهلي قد حسم خلال الفترة الماضية تمديد عقود عدد من لاعبيه الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، وكان آخر اللاعبين الذين جددوا مع النادي الثنائي صلاح محسن وعمرو السولية.

وأضاف المصدر أن الأهلي سيعلن عن تمديد عقد على معلول عقب عودة اللاعب من تونس بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة موريتانيا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 من الشهر الجاري في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2021/ 2022.