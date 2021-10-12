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رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج

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رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج
فيما أكدت "الأمانة" تكثيف الحملات الرقابية ودعت للإبلاغ عن المخالفات

رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة، رسميًّا، مواقف السيارات العامة الـ5 المتواجدة بمداخل العاصمة المقدسة؛ وذلك لتنظيم وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات.

يأتي ذلك استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني.

وشددت الأمانة على عدم السماح بوقوف الشاحنات والمعدات في الطرقات والممرات وداخل نطاق الأحياء السكنية؛ للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأكدت سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على المحلات الغذائية والتجارية وعلى الباعة الجائلين؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية المطلوبة؛ داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد (940).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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