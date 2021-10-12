محافظ المنيا يبحث مع رئيس جامعة دراية التعاون لدعم القوافل الطبية لقرى «حياة كريمة»

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بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة في الفترة المقبلة، وخاصة مشاركة الجامعة في القوافل الطبية والتي تجوب قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأشاد المحافظ، بدور الجامعات الخاصة في دعم وترسيخ المشاركة المجتمعية، والذي يعد مكونا أساسيا من مكونات منظومة التعليم الجامعي الخاص، مع تشجيع التعاون والشراكة بين الجامعات الخاصة والشركات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية وغرس مبدأ العمل الحر لدى الطلاب، مؤكدًا على أن الجامعة ساهمت وبشكل كبير في خفض مستويات الاغتراب لأبناء المحافظة والذين يضطرون للدراسة بالقاهرة والمحافظات الأخرى، لافتا إلى أهمية التنوع في الفرص التعليمية والذي يسهم في إفراز تعليم ذو مستوى عالي.

ودعا المحافظ إلى أهمية التركيز على توفير تعليم جامعي بجودة عالية تتوافق مع متطلبات العصر لقاطني صعيد مصر، والتأكيد على التفاعل مع البيئة المحلية في إطار بيئة أكاديمية متميزة ملائمة لهذا التعلم.

أوضح، رئيس جامعة دراية، أن الجامعة تضم حوالي 4500 طالب وطالبة وتمنح طلابها عدد من المزايا التي يتمتع بها طلاب الجامعات الحكومية، وبها 4 كليات وهي العلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان وإدارة الأعمال، وسيتم قريبا إضافة كليات جديدة منها الهندسة والطب والتمريض والفنون الجميلة، كما توفر الجامعة سكنا طلابيا على مستوى راقي وقريب من الجامعة بتخفيض 50% لأبناء الصعيد، مشيراً إلى أنه يتم فتح عيادات طب الاسنان للجمهور قريبا بأفضل التجهيزات الطبية .