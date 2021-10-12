★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان صادر فى السابعة من صباح اليوم تعلن فيه أن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت وجود سحب وخلايا رعدية.

وتظل توقعات الطقس رغم سقوط الأمطار، بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة وتبدأ فى الانخفاض الأحد المقبل.

وأوضحت الأرصاد أن تلك السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شرق وجنوب القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد فى وقت سابق من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس، وأقصي غرب البلاد.

وطالبت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار.

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021

توقعت الأرصاد بالإضافة إلى الأمطار أن تتراوح حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء مصر بين شديدة الحرارة والمائلة للحرارة.

وتظل حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة فى جنوب الصعيد.

ويتوقع أن يكون طقس اليوم حارا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويظل الطقس مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية .

ويظل الطقس ليلاً لطيفا على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحددت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار في القاهرة الكبري خلال حالة الطقس اليوم، فتسقط على أماكن متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة.

وتوقع التقرير المنشور على صفحة هيئة الأرصاد الجوية على فيس بوك أن تكون حالة البحر المتوسطة معتدلة والموج يتراوح بين متر ومتر ونصف.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع والرياح فى البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء

تتوقع الأرصاد أن تظل درجات الحرارة اليوم فى مصر مرتفعة علي كافة الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة، العظمي 32ْ و21 للصغري.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 30 للعظمي و21 للصغري.

وتكون أعلى درجة الحرارة اليوم فى مصر في أسوان وإدفو وتصل إلى 42 للعظمي.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون أقل درجات الحرارة اليوم فى مصر 17 درجة للصغري فى كاترين.

ويعرض التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة فى مدن مصر، ويمكنك معرفة درجة الحرارة فى موقعك من التقرير التالي:

ونشرت صفحة المصري اليوم على موقع فيس بوك مقطع فيديو فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لسقوط أمطار ونشاط الرياح على الجيزة.

ونشرت المصري اليوم أيضًا فيديو آخر لبرق ورعد على القاهرة

حالة الطقس غدًا الأربعاء 12-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على معظم أنحاء مصر غدًا الأربعاء.

وتنخفض درجات الحرارة العظمي فى القاهرة من 32 اليوم إلي 31 غدًا، وفى السواحل الشمالية من 29 درجة اليوم إلي 28 غدًا.

وتنخفض درجات الحرارة المتوقعة غدًا إلي 34 درجة فى جنوب سيناء بدلاً من 36 درجة اليوم.

وتنخفض درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى شمال الصعيد إلي 34 درجة بدلاً من 35 اليوم، وفى جنوب الصعيد من تنخفض من 42 درجة اليوم إلي 41ْ غدأ.

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الأحد 17-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وتنخفض بداية من الأحد من الأسبوع المقبل.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة العظمي خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 30 و32 درجة للعظمي.

وتتراوح درجات الحرارة العظمي بين 27 و32 درجة فى السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى جنوب سيناء 33 و36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد بين 32 و36 درجة للعظمي.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب الصعيد بين 41 و42 درجة للعظمي.

ويظل الطقس ليلاً مائلاً للحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر شمالاً وحتى شمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلي السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبري.

وتستطيع معرفة توقعات درجات الحرارة حتى الأحد المقبل من الجدول التالي: