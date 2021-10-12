مفاجأة في حادث كوبري الساحل: كاميرات قسم إمبابة رصدت سقوط جسم أبيض في النيل

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كشف مصدر أمني تفاصيل جديدية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من على كوبري الساحل، حيث قال إن الكاميرات التابعة لقسم شرطة إمبابة المثبتة أسفل الكوبري،رصدت سقوط جسم أبيض في النيل في اللحظة التي تلقت فيها الأجهزة الأمنية بلاغ بالحادث من شهود عيان.

وأضاف المصدرلـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، نظرا لبعد المسافة فان الكاميرات لم توضح طبيعة الجسيم الغريب الذي سقط في النيل، مؤكدا أن رجال الإنقاذ انتقلوا إلى مكان الحادث بعد دقائق من تلقي البلاغ بصحبة الأجهزة الأمنية، وتم العثور على آثار زجاج سيارة في مكان البلاغ.

عمليات محاولة العثور علي سيارة سقطت بالركاب من اعلي كوبري الساحل

واكد المصدر أن الاجهزة الأمنية تلقت البلاغ من شهود عيان، في طريقهم إلى روض الفرج،أكدوا فيه إنهم سمعوا صوت ارتطام سقوط جسم في النيل.

وقال المصدر المشهد غامض حتي الآن بعد 48 ساعة من البحث مؤكدا أن الغواصين لم يجدوا أي أثر للجسم الذي سقط في النيل، مؤكدا أن التيارمن المستحيل أن يحركها من مكانها، في الوقت الذي لا توجد أي بلاغات اختفاء المواطنين في قسم إمبابة والمناطق المجاورة لها.

يواصل ورجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة عمليات البحث عن الجسم الغريب الذي سقط في النيل الذي أكد شهود عيان سيارة ميكروباص محملة بالركاب ولا يوجد أي أثر عنها حتي الآن.

مشاهد من حادث وكسر سور كوبري الساحل

حقيقة صورة سقوط سيارة في «نيل الساحل»

كشفت تحريات مباحث الجيزة، حقيقة سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل التي تم تداولها على مواقعة التواصل الاجتماعي بعد نشر خبر حادث ميكروباص كوبري الساحل ظهر أمس الأول الأحد.

الصور المتداولة علي سقوط سيارة أعلي كوبري الساحل

نسب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور لحادث كوبري الساحل مما دفع الأجهزة الأمنية على التحري عليها وكشف حقيقة علاقتها بالواقعة، وبالفحص تأكد أنها صور قديمة من سنة 2013 أثناء حالة الفوضي جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في البلاد بعد ثورة 30 يونيو.