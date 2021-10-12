أخبار عاجلة

القبض على شخص سرق مركبة وحرقها -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ15١ ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
بشرى فى تصريحات قوية : مهرجان الجونة مش ريد كاربت بس -
المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته -
الهواء يخرب إطلالة نسرين طافش خامس أيام مهرجان الجونة -
فرقة عمارة تنشد في حب النبي بمناسبة مولد الحبيب -
هانى شاكر لـالنواب أنا مالى بأى حد يرتدى ملابس خارجة وهو يغنى -
مدد يارسول الله.. فريق عمارة للإنشاد الديني ينشد أجمل اناشيد مولد النبي -
إنشاد مولد النبى من منزل المطرب عبد الرحمن بلالة -
مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف علي اخر الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

Print
تعرف علي اخر اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 تعرف علي اخر الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة اسعار البنزين، وتعد الدواجن احد المنتجات الاساسية التي تتاثر سريعا باي من القرارات لكنها احد الاركان الاساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين باسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها .

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الاوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها .

6- وفي بداية الموسم الدراس بلغ اسعار البيض الابيض نحو 49 جنيها .

7- كما بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 51 جنيها اليوم. وتشير البيانات إلى ان انتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يوميا فضلا عن انتاج نحو 13 مليار بيضة سنويات .

8- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

كما أظهر عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية ان صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل .

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 الف طن شهريا فيما يصل نصب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

قمة مصرية يونانية قبرصية

قمة مصرية يونانية قبرصية