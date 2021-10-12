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اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

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اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا اليوم.. إطلاق قوافل طبية لخدمات تنظيم الأسرة بقرى «حياة كريمة» بمركزين بالمنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء تنفيذ قافلة طبية لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركزي (العدوة – ابوقرقاص)، اليوم الثلاثاء، ضمن خطة المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية للمواطنين بالمجان، بهدف الوصول لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة الفئات المستهدفة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية، وتكثيف الجهود للحد من انتشار الزيادة السكانية لما تمثله من خطر داهم يعوق مسار التنمية في كافة المجالات، وحرصا على كيفية التعامل مع التربية الإيجابية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن ادارة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، بقرى عطف حيدر، سلاقوس، مفوز طيبة بمركز العدوة، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري، وبقرى بنى موسى والخياري وبنى عبيد بمركز ابو قرقاص خلال الفترة من 18 إلى 20 اكتوبر الجاري، وذلك في إطار اتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الاسرة، أنه سيتم تنفيذ القافلة باستخدام العيادات المتنقلة على مدار 3 أيام بقرى مركز العدوة، قرية عطف حيدر اليوم الثلاثاء، قرية سلاقوس يوم الاربعاء 13/10، قرية مفوز طيبة يوم الخميس 14/10، كما سيتم تنفيذ اعمال القافلة بقرى ابوقرقاص، منها قرية بنى موسى يوم الاثنين 18/10، الخياري يوم الثلاثاء 19/10، بنى عبيد يوم الاربعاء 20 /10، مشيرة إلى انه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.

المصرى اليوم

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