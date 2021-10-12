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كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن

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كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن كريستين دانست تتألق في العرض الأول لفيلم «The Power Of The Dog» بمهرجان لندن

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شاركت المخرجة النيوزلندية الشهيرة «جين كامبيون» وأبطال فيلمها «قوة الكلب»، «The Power Of The Dog» في حضور العرض الاول للفيلم بمهرجان لندن السينمائي الدولي،أمس.

العرض الأول لفيلم the power of the dog

وتألقت بطلة الفيلم الممثلة «كريستين دانست» بفستان أخضر محتشم ومزين بالورود، في حين ظهر بطل الفيلم بنديكت كومبرباتش وزوجته صوفي هنتر ،وارتدى الممثل، -45 عاما- ببدلة سوداء أنيقة والتقط الصور التذكارية على السجادة الحمراء برفقة زوجته «صوفي»- 43 عاما- وتوقفا لتبادل القبلات أمام الكاميرات.

العرض الأول لفيلم the power of the dog

وسق عرض الفيلم في فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي، ويجسد «بيندكيت» خلاله شخصية قاسية تضايق وتعذب أرملة تجسدها «كريستين»، بينما يدير مزرعة في عام 1925 في مونتانا إلى جانب شقيقه جورج، الذي يلعب دوره زوج «كريستين» الحقيقي «جيسي بليمونز».

العرض الأول لفيلم the power of the dog

المصرى اليوم

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